Produzione di nocciole e olio d’oliva in bilico | chieste norme più chiare per tutelare gli agricoltori

Alle prime luci dell’alba nel Monferrato, gli agricoltori si trovano di fronte a un mercato in fibrillazione. La produzione di nocciole e olio d’oliva rischia di fermarsi o di abbassare i prezzi, a causa di norme poco chiare e poca tutela. Gli imprenditori chiedono regole più semplici e certe per proteggere il loro lavoro e i loro raccolti. La situazione è tesa, e ora si attende una risposta dalle istituzioni.

Alessandria, 4 febbraio 2026. Alle 6 del mattino, nel cuore del Monferrato, il silenzio della campagna è rotto solo dal fruscio del vento tra i filari di nocciole. A Valenza, dove il profumo di frutta tostata si mescola a quello della terra umida, il contadino Marco Ferrero controlla con le dita il colore delle nocciole appena raccolte. Sono quelle che, in estate, hanno visto il sole del Piemonte filtrare tra i rami, quelle che hanno maturato lentamente, in un clima che nessun altro posto in Europa riproduce con la stessa precisione. Eppure, in un’ora, il suo sguardo si appanna. Perché, in un negozio a pochi chilometri di distanza, una confezione di “nocciole italiane” – confezionata in Germania, lavorata in Polonia, e marchiata con un logo che sembra uscito da un catalogo di prodotti artigianali – è già in vendita a metà prezzo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Le autorità stanno intensificando i controlli nel settore olivicolo e oleario a Brindisi, con particolare attenzione alla qualità dell’olio venduto al pubblico.

