La Volta Buona pagelle 19 febbraio | il retroscena su Belen a Sanremo 7 il dolore segreto di Tiziano Ferro 6

Il 19 febbraio, La Volta Buona ha rivelato dettagli sorprendenti sulle celebrità, tra cui il motivo dietro la presenza di Belen a Sanremo, valutata con un 7. Si parla anche del dolore nascosto di Tiziano Ferro, dato un 6, che ha condiviso un momento difficile in privato. La puntata ha mostrato scontri familiari, incomprensioni e anche riconciliazioni improvvise tra artisti. Tra gossip e retroscena, il programma ha acceso l’attenzione su eventi recenti e questioni inaspettate nel mondo dello spettacolo.

© Dilei.it - La Volta Buona, pagelle 19 febbraio: il retroscena su Belen a Sanremo (7), il dolore segreto di Tiziano Ferro (6)

Scontri di famiglia, incomprensioni, ma anche i gossip su Sanremo 2026 e riconciliazioni improvvise: la puntata del 19 febbraio de La Volta Buona ci ha regalato spunti di riflessione e notizie interessanti. Nel salotto di Caterina Balivo tanti ospiti, da Jasmine Carrisi, figlia di Loredana Lecciso e Al Bano Carrisi, al ballerino Nikita Perotti, sino a Giancarlo Magalli e Andrea Roncato. Le polemiche di Manuela Villa su Domenica In. Voto: 6. Fra i personaggi seduti nel salotto di Caterina Balivo anche Mauro Pica, il figlio di Claudio Villa. L’uomo ha voluto rispondere a Manuela Villa dopo le polemiche legate alla puntata di Domenica In in cui Mara Venier aveva ricordato il grande cantante. 🔗 Leggi su Dilei.it La Volta Buona, pagelle del 12 febbraio: la forza di Enrica Bonaccorti (9), confessione di Belen su Sanremo (8)La puntata del 12 febbraio de La Volta Buona ha portato di nuovo in tv Enrica Bonaccorti, che riceve un bel 9 nelle pagelle. La Volta Buona, le pagelle del 2 febbraio: Balivo in lacrime per l’addio (9), annuncio su Sanremo (8)Dopo il Tg1, Caterina Balivo si è congedata con le lacrime, lasciando i telespettatori col fiato sospeso. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La Volta Buona, pagelle 17 febbraio: la verità su Argentero a Sanremo (8), Zorzi show (9); Sanremo 2026: Caterina Balivo sceglie due ex gieffini come inviati de La volta buona; La Volta Buona, pagelle 16 febbraio: Caterina Balivo in lacrime (9), il gesto di Convertini per Giada De Blanck (8); Grande Fratello, due amati gieffini saranno gli inviati speciali de La Volta Buona durante Sanremo 2026: di chi si tratta. La Volta buona, pagelle del 18 febbraio: caos in studio per le diete (4), i capricci dei cantanti a Sanremo (8)Neanche a parlar di diete si può stare tranquilli: dopo un momento di caos a La Volta Buona, la parentesi Sanremo e non solo. Le nostre pagelle. dilei.it La Volta Buona, pagelle 17 febbraio: la verità su Argentero a Sanremo (8), Zorzi show (9)A una settimana dall’inizio di Sanremo 2026, Caterina Balivo svela con i suoi ospiti retroscena della kermesse e viene svelato il mistero dell’assenza di Luca Argentero, ... dilei.it "La vostra dieta ve la potete tenere" Non male come esordio per Vittorio Brumotti a La Volta Buona. L'ex volto di Striscia la Notizia, che dalla prossima settimana tornerà in collegamento con Caterina Balivo come inviato speciale da Sanremo ha raccontato sen facebook Non sarà inviato sarà con noi nel glass La Volta Buona SIAE così per due ore è tutto nostro x.com