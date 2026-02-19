La Volta Buona Mauro figlio di Claudio Villa risponde alle polemiche

Mauro Villa, figlio di Claudio Villa, ha commentato le recenti accuse di La Volta Buona, attribuendo loro un tono inutile e provocatorio. La causa sono le dichiarazioni di sua sorella Manuela, che hanno scatenato un acceso dibattito tra i membri della famiglia. Mauro ha spiegato che le polemiche non portano a nulla e preferisce evitare tensioni inutili. La sua risposta si è concentrata sulla volontà di mantenere la calma e di superare le discussioni che rischiano di dividere ulteriormente il clan.

"Atteggiamenti che non servono a nulla ma ad esasperare", così Mauro Villa risponde a La Volta Buona alle parole di sua sorella Manuela "Ho provato ribrezzo per quella indifferenza nei miei confronti e di mio fratello. Quel fare finta di niente.Quel desiderio di 'speriamo che non esistano per nessuno e che nessuno si accorga di loro'", aveva scritto Manuela Villa lunedì scorso, dopo la puntata di Domenica In in cui era stato dedicato uno spazio a Claudio Villa con sua moglie Patrizia e le loro figlie. Oggi a La Volta Buona, il primogenito dell'artista, Mauro, ha risposto a sua sorella. Mauro, Andrea Celeste e Aurora sono i figli legittimi di Claudio Villa, mentre Manuela e Claudio Junior sono stati riconosciuti post mortem.