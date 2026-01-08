La Volta Buona pagelle 8 gennaio | Caterina Balivo in ospedale 8 il figlio di Al Bano vivo per miracolo 7

La puntata de La Volta Buona del 8 gennaio 2026 ha affrontato temi di attualità, tra cui aggiornamenti sulla salute di Caterina Balivo (8) e la vicenda del figlio di Al Bano, rimasto vivo per miracolo (7). Spazio anche a approfondimenti sui segreti di famiglia, il Festival di Sanremo e altri retroscena, offrendo un quadro completo delle notizie più rilevanti della giornata.

Segreti di famiglia, il Festival di Sanremo e svariati retroscena al centro de La Volta Buona della puntata di giovedì 8 gennaio 2026. Caterina Balivo ricorda con i suoi ospiti Claudio Villa, che in questi giorni avrebbe compiuto cento anni. Ma si parla anche di altri grandi della storia del costume italiano e ancora in vita, come Sophia Loren e Adriano Celentano. E tra una dichiarazione e l’altra, c’è spazio anche per la conduttrice per svelare un imprevisto che ha segnato la sua vita negli ultimi giorni. Rosita Celentano, consapevolezza e ironia senza filtri. Voto 8. In collegamento per parlare del compleanno del padre Adriano Celentano, che lo scorso 6 gennaio ha spento 88 candeline, Rosita Celentano conquista con naturalezza e ironia. 🔗 Leggi su Dilei.it

