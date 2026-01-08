La Volta Buona pagelle 8 gennaio | Caterina Balivo in ospedale 8 il figlio di Al Bano vivo per miracolo 7
La puntata de La Volta Buona del 8 gennaio 2026 ha affrontato temi di attualità, tra cui aggiornamenti sulla salute di Caterina Balivo (8) e la vicenda del figlio di Al Bano, rimasto vivo per miracolo (7). Spazio anche a approfondimenti sui segreti di famiglia, il Festival di Sanremo e altri retroscena, offrendo un quadro completo delle notizie più rilevanti della giornata.
Segreti di famiglia, il Festival di Sanremo e svariati retroscena al centro de La Volta Buona della puntata di giovedì 8 gennaio 2026. Caterina Balivo ricorda con i suoi ospiti Claudio Villa, che in questi giorni avrebbe compiuto cento anni. Ma si parla anche di altri grandi della storia del costume italiano e ancora in vita, come Sophia Loren e Adriano Celentano. E tra una dichiarazione e l’altra, c’è spazio anche per la conduttrice per svelare un imprevisto che ha segnato la sua vita negli ultimi giorni. Rosita Celentano, consapevolezza e ironia senza filtri. Voto 8. In collegamento per parlare del compleanno del padre Adriano Celentano, che lo scorso 6 gennaio ha spento 88 candeline, Rosita Celentano conquista con naturalezza e ironia. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8)
Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 31 dicembre: Caterina Balivo inarrestabile (10), Olly batte tutti (9)
La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8); La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8); Le pagelle dei concerti del 2025: delizioso Springsteen (voto 9); Drake, più social che rap (5,5,); Radiohead manuale di storia (8); Lazio-Napoli, le pagelle: Politano incanta, 8. Disastro Noslin, 4.
La Volta Buona, le pagelle del 6 gennaio: il debutto del figlio di Sophia Loren (7), Stefano De Martino piacione (8) - Nella puntata del 6 gennaio, quella dell’Epifania, a raggiungere Caterina Balivo a La Volta Buona sono Stefano De Martino e Herbert Ballerina ... dilei.it
La volta buona oggi in tv giovedì 8 gennaio su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo - Lo studio del programma condotto di Caterina Balivo apre le porte a diversi volti dello spettacolo. corrieredellumbria.it
La Volta Buona, le pagelle del 5 gennaio: Caterina Balivo al top (10), Elia, Trevisan e Freddi “comari” (8) - Le pagelle della prima puntata dell’anno de “La Volta Buona”, il programma condotto da Caterina Balivo (al top dopo le vacanze) ... dilei.it
Sassuolo-Juventus 0-3, le PAGELLE: David, è la volta buona In difesa basta il compitino (con una lode) - facebook.com facebook
Ospite a La volta buona, da Caterina Balivo, il farmacologo Silvio Garattini ribadisce le sue regole per vivere più a lungo, soffermandosi sull’importanza di mangiare poco. Il digiuno intermittente Non è così importante x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.