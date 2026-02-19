La vicenda giudiziaria di Stefano Esposito diventa un libro | Vi racconto i miei 2.589 giorni da indagato innocente
Per motivi legali, Stefano Esposito, ex senatore torinese del Pd, ha deciso di pubblicare il suo racconto sulla lunga attesa di giustizia. La sua storia, che dura ormai più di sette anni, nasce dall’indagine sulla cosiddetta Bigliettopoli. Esposito ha scritto un libro intitolato
Diventa un libro la vicenda giudiziaria di Stefano Esposito, ex senatore torinese del Partito Democratico indagato e poi prosciolto da ogni accusa per la vicenda ricordata come Bigliettopoli. Si chiama ‘Massacro giudiziario, come un’indagine ingiusta ti devasta la vita: il caso di Stefano Esposito’, è edito da LiberiLibri ed è stato scritto da Ermes Antonucci. Da ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, si trova in libreria, su Amazon e negli store digitali. “Racconta dei miei 2.589 giorni, sette anni di massacro giudiziario - racconta Esposito in un video su Facebook in cui mostra il tatuaggio con quel numero sul braccio sinistro -.🔗 Leggi su Torinotoday.it
Caso-Sogepu, sono giorni delicati. Vicenda giudiziaria e divisioniIl caso Sogepu si sta sviluppando in un contesto di grande attenzione, tra una complessa vicenda giudiziaria e tensioni interne tra i lavoratori.
Leggi anche: Il manager Mauro Neri in tv: "Vi racconto i miei dieci anni da presidente di Confcooperative Romagna"Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Daniela Santanchè indagata per un'altra bancarotta. Sotto la lente il fallimento di Bioera; La storia del migrante con precedenti penali che lo Stato dovrà risarcire; La storia di Gianluca Callipo e il prezzo pagato da chi finisce nella rete di un’inchiesta poi smontata; Blog | 40 anni dal Maxiprocesso: quando Falcone e Borsellino sfidarono Cosa Nostra.
Il libro nero di Epstein: il video segreto del maggiordomo che poteva cambiare tuttoL'ex maggiordomo di Epstein tentò di vendere il famoso 'libro nero' con i nomi delle vittime e dei potenti coinvolti ... ilfattoquotidiano.it
Paratici e la vicenda giudiziaria: Avevo vergogna di difendermi. Mi sento migliorato come personaLunga intervista rilasciata da Fabio Paratici a Sky Sport. Il direttore sportivo del Tottenham ha parlato di vari temi, dal processo plusvalenze al mancato approdo al Milan, dal suo ritorno al ... tuttomercatoweb.com
“Massacro giudiziario, come un'indagine ingiusta ti devasta la vita: il caso di Stefano Esposito”. Il mio nuovo libro da oggi nelle librerie e negli store online, incluso Amazon https://amzn.eu/d/0izuIOp2 Un’anticipazione di Stefano Esposito: facebook
Il caso Esposito e il diritto storto. La prefazione di @ferrarailgrasso al libro di @ErmesAntonucci, “Massacro giudiziario. Come un’indagine ingiusta ti devasta la vita. Il caso di Stefano Esposito” (Liberilibri, 224 pp., 16 euro) x.com