La vicenda giudiziaria di Stefano Esposito diventa un libro | Vi racconto i miei 2.589 giorni da indagato innocente

Per motivi legali, Stefano Esposito, ex senatore torinese del Pd, ha deciso di pubblicare il suo racconto sulla lunga attesa di giustizia. La sua storia, che dura ormai più di sette anni, nasce dall’indagine sulla cosiddetta Bigliettopoli. Esposito ha scritto un libro intitolato

Diventa un libro la vicenda giudiziaria di Stefano Esposito, ex senatore torinese del Partito Democratico indagato e poi prosciolto da ogni accusa per la vicenda ricordata come Bigliettopoli. Si chiama ‘Massacro giudiziario, come un’indagine ingiusta ti devasta la vita: il caso di Stefano Esposito’, è edito da LiberiLibri ed è stato scritto da Ermes Antonucci. Da ieri, mercoledì 18 febbraio 2026, si trova in libreria, su Amazon e negli store digitali. “Racconta dei miei 2.589 giorni, sette anni di massacro giudiziario - racconta Esposito in un video su Facebook in cui mostra il tatuaggio con quel numero sul braccio sinistro -.🔗 Leggi su Torinotoday.it

