Il manager Mauro Neri in tv | Vi racconto i miei dieci anni da presidente di Confcooperative Romagna

Forlitoday.it | 30 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Mauro Neri, manager originario dell'alta Valle del Montone, ha terminato i propri mandati alla guida della associazione cooperativa che, nel corso della assemblea tenutasi meno di un mese fa, ha allargato al ferrarese la propria sfera di influenza e ha assunto il nome di "Confcooperative Romagna. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Manager Mauro Neri Tv