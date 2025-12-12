Caso-Sogepu sono giorni delicati Vicenda giudiziaria e divisioni

Il caso Sogepu si sta sviluppando in un contesto di grande attenzione, tra una complessa vicenda giudiziaria e tensioni interne tra i lavoratori. I prossimi giorni saranno cruciali per il futuro dell'azienda, con il rinnovo del contratto aziendale al centro delle discussioni e delle sfide da affrontare.

Giorni delicati per Sogepu, stretta tra la vicenda giudiziaria e le divisioni interne dei lavoratori in vista del rinnovo del contratto aziendale. Per la spa di servizio di Città di Castello ci sono due fronti aperti: quello in tribunale e quello interno con i sindacati di base che, in vista dell'assemblea del 15 dicembre, alzano la voce e dicono "no alla bozza di rinnovo". Partiamo dalla vicenda giudiziaria con un ulteriore aggiornamento che segue l'udienza di mercoledì 10 dicembre in tribunale a Perugia. L'associazione Castello Cambia, (ammessa insieme ad altri come parte civile al processo a carico di Cristian Goracci ex amministratore di Sogepu), ha indetto una conferenza stampa per domani sabato 13 dicembre alle ore 11 nella sala dei gruppi consiliari in piazza Gabriotti per commentare le novità.

