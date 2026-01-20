False mail dal Ministero della Salute sul rinnovo della tessera sanitaria | la nuova truffa

Ricevere email false che sembrano provenire dal Ministero della Salute è una tendenza crescente. Queste comunicazioni ingannevoli invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria, ma sono truffe volte a raccogliere dati personali o a diffondere malware. È importante riconoscere i segnali di un messaggio fraudolento e verificare sempre le comunicazioni ufficiali per tutelare la propria privacy e sicurezza.

Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. L'allerta del ministero False mail dal Ministero della Salute in cui si invitano i cittadini a rinnovare la tessera sanitaria. Le e-mail fraudolente invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della tessera sanitaria. Come spiegato sul sito ufficiale del ministero, il collegamento rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerose informazioni personali e riservate. I dati raccolti attraverso questi moduli possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente.

