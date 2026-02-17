Il video della travel blogger che ha definito Bologna puzzolente e disgustosa

Karosolotravel, una travel blogger polacca, ha pubblicato un video su TikTok e Instagram in cui definisce Bologna “puzzolente” e “disgustosa”, accusando la città di non essere stata pulita da anni. Nel video, la blogger mostra alcune strade sporche e si lamenta delle cattive condizioni igieniche, suscitando reazioni di sorpresa tra i suoi follower.

L'influencer polacca non ha gradito la vacanza sotto le Due Torri: "La peggiore città italiana". Il video diventato virale sui social finisce nella campagna elettorale Bologna "puzzolente", "disgustosa" come "se non venisse pulita da anni". È il ritratto che la travel blogger e fotomodella polacca Karosolotravel fa della città delle Due Torri i un video pubblicato su TikTok e su Instagram. "Bologna è la peggiore città italiana in cui sono mai stata", esordisce filmandosi mentre preme un fazzoletto sul naso e passeggia sotto i portici che ogni anno attirano migliaia di turisti da tutto il mondo.

Perché il video di ‘Bologna città disgustosa’ è diventato virale? C’entra la campagna elettoraleIl video intitolato ‘Bologna città disgustosa’ ha fatto il giro del web, scatenando molte polemiche.

