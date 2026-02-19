La decisione di chiudere la discoteca 7Stelle di Barberino di Mugello deriva dai controlli effettuati dopo l’evento di Crans Montana, che hanno evidenziato gravi irregolarità antincendio. La commissione comunale di vigilanza ha riscontrato problemi nelle norme di sicurezza, richiedendo ai gestori di adeguarsi entro un termine stabilito. La discoteca, già chiusa sabato scorso, rimarrà chiusa fino a quando non presenterà le certificazioni richieste su impianti e materiali. La proprietà si dovrà mettere in regola per riaprire le porte.

di Nicola Di Renzone La discoteca 7Stelle di Barberino di Mugello è rimasta chiusa sabato scorso e lo rimarrà anche il prossimo, in quanto la commissione comunale di vigilanza pubblico spettacolo, dopo aver effettuato controlli sulle normative antincendio, ha riscontrato delle non conformità e chiesto ai gestori, e alla proprietà, di effettuare degli adempimenti e presentare le certificazioni su impianti e materiali utilizzati. Ad esempio in merito all’impianto elettrico, comprese messa a terra e protezioni, e alla natura ignifuga dei rivestimenti murari in cartongesso e delle vernici utilizzate, anche per la struttura del bancone del bar ed altri arredi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La stretta dopo Crans Montana. Stop del Comune alla disco 7Stelle

