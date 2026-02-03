Mi fermo per mettere tutto in sicurezza Controlli sui locali dopo Crans Montana e il gestore chiude la disco

La discoteca Class 125 di Arezzo chiude temporaneamente i battenti. Dopo i controlli di ieri, il gestore ha deciso di fermarsi per mettere tutto in sicurezza. Le autorità avevano effettuato ispezioni sui locali e, di fronte alle criticità riscontrate, il proprietario ha preferito sospendere le serate fino a quando non saranno completati gli interventi necessari. La decisione arriva nel pieno della stagione, lasciando molti clienti delusi.

Arezzo, 3 febbraio 2026 – La discoteca Class 125 di Arezzo chiude temporaneamente. Dopo i controlli straordinari, il locale più frequentato della città sospende le serate per adeguare gli spazi alle norme di sicurezza e prevenire rischi per i clienti. Una decisione maturata a seguito dei sopralluoghi nei locali, intensificati dopo la tragedia di Capodanno a Crans-Montana, dove un incendio ha provocato 41 morti e oltre 120 feriti. Adeguamenti e motivazioni. «Dovevamo fare dei lavori quindi sfruttiamo questo momento per aggiornare tutto il locale – spiega il titolare Fabrizio Biagioni – chiaramente abbiamo preso in affitto con una capienza definita che adesso è cambiata.

