Crans-Montana il bar distrutto dalle fiamme non veniva controllato dal 2020 | stretta del Comune sui locali

A Crans-Montana, il bar Le Constellation è stato danneggiato da un incendio. L’attività non era soggetta a controlli dal 2020, secondo le autorità locali. La situazione evidenzia una mancanza di verifiche negli ultimi anni, sollevando questioni sulla sicurezza e sulla gestione dei locali pubblici nella zona.

Il bar Le Constellation, devastato dall' incendio scoppiato a Crans-Montana, non era più stato sottoposto a controlli dal 2020. A confermarlo è il Consiglio comunale della località sciistica che ha espresso il proprio "profondo rammarico" per quanto emerso dopo la tragedia. Di fronte a un quadro che solleva interrogativi pesanti sulla sicurezza, le autorità locali hanno deciso di intervenire. Secondo quanto riportato da Rsi, tra le prime misure adottate c'è il divieto di utilizzo di dispositivi pirotecnici di qualsiasi tipo nei locali chiusi, su tutto il territorio comunale Non solo. Il Comune ha annunciato di aver affidato a un ufficio esterno specializzato il compito di avviare "senza indugio" un controllo capillare di tutti i 128 esercizi pubblici presenti a Crans-Montana.

