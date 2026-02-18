Il 18 febbraio 2026, Radio Varese celebra i suoi 50 anni tornando a trasmettere dalla Sala Veratti, dove nel passato ha ospitato le sue prime trasmissioni. Questa ripresa simbolica si accompagna all’apertura di una mostra che ripercorre la storia dell’emittente, dalla sua nascita come prima radio libera della provincia fino al 1990. La mostra presenta foto storiche, registrazioni e dettagli sulla sfida contro la Rai, offrendo ai visitatori uno sguardo diretto sulla crescita dell’emittente. L’evento si svolgerà sabato 28 febbraio alle 11.

Varese, 18 febbraio 2026 – Cinquant'anni dopo la prima trasmissione, Radio Varese torna idealmente "in onda" sui suoi 100,700: sabato 28 febbraio, alle 11, nella Sala Veratti di Varese si apre una mostra che ripercorre, con immagini, parole e musica, la storia dell'emittente prima radio libera della provincia fino al 1990, quando venne acquistata dalla Lega Nord e sulla stessa frequenza nacque Radio Padania Libera cancellandone il nome. L'esposizione, organizzata con l'Assessorato alla Cultura del Comune di Varese, propone 20 pannelli con foto d'epoca, documenti, nomi e programmi di chi partecipò a quell’avventura per molti versi anche coraggiosa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Radio Varese a 50 anni dal suo esordio torna a trasmettere dalla Sala Veratti: ecco la mostra che celebra l’emittente casalinga che sfidò la Rai

Mostra antologica a Palazzo Lombardia celebra Enzo Cacciola: 50 anni di pittura tra Milano e VareseEnzo Cacciola festeggia 50 anni di pittura con una mostra a Palazzo Lombardia.

È morto il reverendo Jesse Jacskon, l’attivista che sfidò il razzismo per 50 anni e aprì la strada a ObamaIl reverendo Jesse Jackson, noto attivista contro il razzismo, è morto all’età di 84 anni.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.