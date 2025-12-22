Sergio Mattarella e lo sport | storia di una passione al Quirinale
A mezzogiorno di lunedì 22 dicembre la cerimonia di consegna della Bandiera agli atleti italiani che parteciperanno ai Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Sergio Mattarella incontra per la prima volta al Quirinale Papa Leone XIV e il primo pensiero è per Gaza
Leggi anche: Sergio Mattarella riceve Abu Mazen al Quirinale: “Grande vicinanza alla Palestina, consolidata in quest’ultimo periodo”
Sergio Mattarella e lo sport: storia di una passione al Quirinale; Milano-Cortina 2026, cerimonia da Mattarella e nuovi biglietti in vendita; Milano-Cortina, il viaggio della fiamma olimpica: dalla Calabria alla Campania - La fiaccola stasera a Salerno. Il sindaco: “Il fuoco di Olimpia scalda i nostri cuori”; Milano Cortina 2026: ecco chi saranno i quattro portabandiera azzurri.
Milano Cortina, Mattarella accende braciere: “Pace è nel dna olimpico, tregua sia rinnovata” - (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha acceso il braciere celebrativo olimpico per i Giochi di Milano Cortina 2026 nel piazzale del Quirinale. msn.com
Milano-Cortina 2026, cerimonia da Mattarella e nuovi biglietti in vendita - La cerimonia più sentita, domani 22 dicembre alle ore 12 al Quirinale col Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: la consegna del tricolore. msn.com
Mattarella, il modello democratico è sfidato da Stati con involuzioni autoritarie - Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! msn.com
Sergio Mattarella, controlla nel primo commento #fblifestyle - facebook.com facebook
Oggi io e mia moglie Giusi abbiamo assistito al Concerto di Natale nell’aula del Senato, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.