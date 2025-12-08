Napoli Juve, il noto tifoso si sfoga su X dopo la sconfitta: attacco durissimo alla società e ai nuovi acquisti, difesa del tecnico che non ha fuoriclasse. La sconfitta rimediata al ‘Maradona’ contro il Napoli ha lasciato strascichi pesanti nell’ambiente bianconero, scatenando la reazione emotiva di tifosi illustri che non riescono più a trattenere la delusione per un progetto che fatica a decollare. Tra le voci più critiche e rumorose si è alzata quella di Ezio Greggio. Il noto conduttore televisivo e storico tifoso juventino ha affidato al suo profilo X un lungo e durissimo sfogo, mettendo nel mirino la gestione societaria e la qualità della rosa, salvando di fatto solo l’operato dell’allenatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Greggio è una furia: «Non so se la Juve si rende conto che ha una dirigenza incapace e inesperta che ha comprato bidoni come Openda, David e Cabal». Lo sfogo dopo Napoli