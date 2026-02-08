Prime Video tra le uscite di febbraio Love Me Love Me e il docu-film su Paul McCartney Man On The Run

A febbraio Prime Video propone diverse novità. Tra i titoli in arrivo ci sono anche “Love Me Love Me” e il documentario su Paul McCartney, “Man On The Run”. Gli appassionati di musica e serie trovano qualcosa di interessante. La piattaforma continua a puntare su contenuti vari e di qualità, pronti a intrattenere il pubblico.

Prime Video, tra le uscite di febbraio 2026 ci sono Love Me Love Me, Fallout 2, The Bluff con Priyanka Chopra Jonas e Ismael Cruz Cordova, 56 giorni e Man On The Run, il docu-film su Paul McCartney. Tra le novità in arrivo su Prime Video ( qui il sito web ufficiale ) a febbraio 2026 ci sono il nuovo triangolo amoroso adolescenziale Love Me Love Me ( qui la nostra recensione ), il finale di stagione di Fallout 2, The Bluff con Priyanka Chopra Jonas e Ismael Cruz Cordova, 56 giorni, la seconda stagione di Alex Cross con Aldis Hodge e Man On The Run, il docu-film su Paul McCartney. A seguire tutti i titoli: Love Me Love Me. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

il 6 Febbraio 2005 Paul McCartney si è esibito durante l’halftime show del Super Bowl XXXIX a Jacksonville, in Florida. Paul ha cantato “Drive My Car", "Get Back", "Hey Jude" e “Live and Let Die", di fronte ad un pubblico televisivo stimato in un miliardo di pers facebook

Il trailer di “Paul McCartney: Man on the Run”, ritratto intimo del viaggio post-Beatles di @PaulMcCartney e della formazione dei Wings, come racconta l’artista nel libro “Wings. Una band in fuga”. Al cinema il 19 febbraio e dal 27 su @PrimeVideoIT x.com