La spiaggia della Lollobrigida il lago di Franzoni | l' Italia vince e si allarga

L'Italia ha conquistato medaglie anche in discipline di mare e pianura, grazie ai successi alle recenti competizioni. In particolare, la spiaggia della Lollobrigida e il lago di Franzoni sono stati protagonisti di vittorie che testimoniano l’impegno degli atleti italiani. Questi risultati dimostrano come il nostro Paese stia ampliando le sue capacità sportive oltre le montagne, puntando su discipline diverse. La crescita delle performance si riflette in un aumento delle medaglie vinte in vari ambienti. Uno sforzo che continua a portare risultati concreti.

È l’Olimpiade diffusa, come sedi e come provenienza delle medaglie azzurre. I Giochi della neve e del ghiaccio di solito hanno trionfi di estensione limitata, espressioni di regioni e province che hanno determinate condizioni geografiche, meteorologiche e di conseguenza di impianti. Adesso però si assiste a un ampliamento felice, un abbraccio di più luoghi che allargano la mappa dell’entusiasmo, ma che portano anche degli sviluppi dovuti alla celebrità del campione olimpico, del medagliato, per dare una spinta al movimento giovanile. Tommaso Giacomel, argento nel biathlon, proviene da Imer, avamposto trentino che quasi sfocia nel Veneto: da tempo ha sostenuto la crescita sportiva dei bambini della sua valle, sua mamma Martina è stata anche assessore allo sport con un occhio di riguardo per i ragazzini. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L'Italia vola con l'oro di Francesca Lollobrigida e l'argento e il bronzo di Franzoni e Pa...L'Italia conquista il primo oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 grazie a Francesca Lollobrigida, che si aggiudica l'oro nel pattinaggio velocità femminile.

Italia, le gare live: esordio con Franzoni d'argento nella libera di Bormio, Paris di bronzo | Velocità: c'è LollobrigidaNella prima discesa libera delle Olimpiadi a Bormio, lo svizzero Von Allmen ha vinto l'oro.

