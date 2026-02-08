L' Italia vola con l' oro di Francesca Lollobrigida e l' argento e il bronzo di Franzoni e Pa

L’Italia conquista il primo oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 grazie a Francesca Lollobrigida, che si aggiudica l’oro nel pattinaggio velocità femminile. È il primo oro nella storia di questa disciplina per il nostro paese e segna un momento storico per gli sport invernali italiani. La vittoria arriva dopo anni di sacrifici e conferma il talento di Lollobrigida, che ha iniziato a pattinare in un sport non olimpico. La festa è doppia, perché davanti a questa vittoria ci sono anche le medaglie di Franzoni e Pa

AGI - Primo oro della storia del pattinaggio velocità italiano al femminile, primo oro dell'Italia ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, primo oro della sua fantastica carriera iniziata nel pattinaggio, sport non olimpico. Francesca Lollobrigida ha trionfato nei 3000 metri di pista lunga, lo sport che in Italia al momento si pratica su una sola pista, quella di Collalbo sul 'Sonnenplateau' in Alto Adige perché l'ovale di Miola di Piné, quello che avrebbe dovuto ospitare le gare di Milano Cortina 2026 non è solo uscito, molto presto dal planning dei Giochi, ma è in fase di rifacimento. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - L'Italia vola con l'oro di Francesca Lollobrigida e l'argento e il bronzo di Franzoni e Pa... Approfondimenti su Milano Cortina 2026 Francesca Lollobrigida primo oro italiano e record olimpico sui tremila. Sci, Franzoni argento nella libera a Bormio, Paris bronzo La sciatrice italiana Francesca Lollobrigida ha conquistato il primo oro olimpico per l’Italia sui tremila metri. Olimpiadi, inizio da sogno per l’Italia: oro per Lollobrigida nel pattinaggio velocità, argento e bronzo nella discesa libera con Franzoni e Paris L’Italia apre le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 con una vittoria da sogno. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Milano Cortina 2026 Argomenti discussi: Wizz Air apre Napoli – Milano Malpensa; Wizz Air: apre la Torino – Palermo; La filosofia del network AIRIDEA; Emirates taglia di quasi il 20% la capacità con l’A380 da 615 posti. L'Italia vola sul ghiaccio: il pattinaggio fa sognareAzzurri al terzo posto globale nel team event. Oggi e domani ancora in pista ... msn.com Kings World Cup Nations 2026, Italia imbattuta in Brasile,gli azzurri volano ai quartiL'Italia chiude la fase a gironi della Kings World Cup Nations 2026 a San Paolo con un percorso perfetto. La nazionale italiana vola ai quarti di finale da imbattuta, confermandosi come una delle gran ... ansa.it Francesca Lollobrigida just won Italy’s first Olympic speed skating gold ever won by an Italian woman. Francesca set a new Olympic record in the women’s 3000m to claim Italy’s first gold of Milano Cortina 2026. After stepping away from the sport post Beijing t facebook Primo oro per l'Italia, impresa di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri del pattinaggio x.com

