L' Italia vola con l' oro di Francesca Lollobrigida e l' argento e il bronzo di Franzoni e Pa

L’Italia conquista il primo oro ai Giochi di Milano Cortina 2026 grazie a Francesca Lollobrigida, che si aggiudica l’oro nel pattinaggio velocità femminile. È il primo oro nella storia di questa disciplina per il nostro paese e segna un momento storico per gli sport invernali italiani. La vittoria arriva dopo anni di sacrifici e conferma il talento di Lollobrigida, che ha iniziato a pattinare in un sport non olimpico. La festa è doppia, perché davanti a questa vittoria ci sono anche le medaglie di Franzoni e Pa

AGI - Primo  oro  della storia del  pattinaggio velocità italiano  al femminile, primo oro dell'Italia ai  Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, primo oro della sua fantastica carriera iniziata nel pattinaggio, sport non olimpico.  Francesca Lollobrigida  ha trionfato nei  3000 metri  di pista lunga, lo sport che in Italia al momento si pratica su una sola pista, quella di  Collalbo  sul 'Sonnenplateau' in Alto Adige perché l'ovale di Miola di Piné, quello che avrebbe dovuto ospitare le gare di Milano Cortina 2026 non è solo uscito, molto presto dal planning dei Giochi, ma è in fase di rifacimento. 🔗 Leggi su Agi.it

