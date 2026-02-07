Italia le gare live | esordio con Franzoni d' argento nella libera di Bormio Paris di bronzo | Velocità | c' è Lollobrigida

Nella prima discesa libera delle Olimpiadi a Bormio, lo svizzero Von Allmen ha vinto l’oro. L’Italia si è fatta valere con Franzoni, che ha conquistato l’argento, e Paris, che ha portato a casa il bronzo. La gara si è svolta sulla Stelvio e ha regalato emozioni fin dalle prime discese. La giornata è stata ricca di colpi di scena e di atleti italiani che hanno dimostrato di poter stare davanti ai migliori del mondo.

