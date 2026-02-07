Italia le gare live | esordio con Franzoni d' argento nella libera di Bormio Paris di bronzo | Velocità | c' è Lollobrigida
Nella prima discesa libera delle Olimpiadi a Bormio, lo svizzero Von Allmen ha vinto l’oro. L’Italia si è fatta valere con Franzoni, che ha conquistato l’argento, e Paris, che ha portato a casa il bronzo. La gara si è svolta sulla Stelvio e ha regalato emozioni fin dalle prime discese. La giornata è stata ricca di colpi di scena e di atleti italiani che hanno dimostrato di poter stare davanti ai migliori del mondo.
In pista a momenti la sesta batteria con Momoka Horikawa (Giappone) e Josie Hofmann (Germania). Ricordiamo la zona medaglie fino a questo momento: ??Sandrine Tas (Belgio) — 4'01"26?Merel Conijn (Olanda) — 4'01"65 (+0"39)?Elizaveta Golubeva (Kazakistan) — 4'03"30 (+2"04) Le prime quattro squadre al termine di questa fase a gironi vanno in semifinale.Gran Bretagna (7 vittorie, 0 sconfitte)?Stati Uniti (4-1)?Svezia (4-3)?Canada (3-2) Italia (3-2)?Norvegia (2-3)?Svizzera (2-3)?Repubblica Ceca (1-4)?Corea del Sud (0-5) Dopo il passaggio delle Zamboni e la pulizia del ghiaccio, via alla seconda metà di gara. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
Approfondimenti su Bormio Stelvio
Olimpiadi Milano Cortina 2026, prime 2 medaglie per l’Italia: argento per Franzoni e bronzo per Paris nella discesa libera a Bormio
#Milano-Cortina 2026 || L’Italia conquista subito due medaglie nella discesa libera a Bormio.
Doppietta azzurra da sogno nella libera di Bormio: argento per Franzoni, Paris di bronzo| «Una gara incredibile» | Segui il live
Nella discesa libera di Bormio, l’Italia conquista le prime medaglie olimpiche con Franzoni e Paris.
Ultime notizie su Bormio Stelvio
Argomenti discussi: Curling, Constantini-Mosaner battono l'Estonia; Olimpiadi Milano Cortina 2026 oggi in tv: orari 7 febbraio, streaming, calendario italiani in gara; Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026 - Olympics.com; DIRETTA - Milano Cortina 2026, discesa libera: Franzoni e Paris insieme a medaglia, vince von Allmen - Le gare.
Giochi di Milano-Cortina, HBO Max e Discovery+ manderanno in onda 865 ore di gare liveI Giochi targati Warner Bros-Discovery saranno visibili, oltre che su Hbo Max e Discovery+, anche su Dazn, Prime Video e TimVision ... msn.com
Prime gare con medaglie, primi podi per l’Italia Team alle Olimpiadi di Milano–Cortina 2026. C’era attesa per la gara di discesa libera maschile – gara regina dello sci alpino cominciata alle 11:30 – e gli azzurri non hanno tradito le aspettative: argento per un o facebook
Il primo giorno di gare del Team Event sorride all'Italia x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.