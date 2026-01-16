Accoltellamento in aula in una scuola di La Spezia | gravissimo studente 19enne

Un episodio grave si è verificato presso l'istituto professionale «Domenico Chiodo» a La Spezia, dove un studente di 19 anni è stato accoltellato in aula. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressore sarebbe un altro studente della stessa scuola. La situazione è sotto controllo, e le autorità stanno collaborando per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Choc alla Spezia, dove uno studente dell’istituto Chiodo-Einaudi è stato accoltellato all’interno della scuola. Il giovane, 19 anni, è gravissimo: subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria e intorno alle 14 l’équipe ospedaliera stava facendo di tutto per salvarlo. Stando alle prime ricostruzioni l’aggressione è avvenuta in orario scolastico, nell’istituto che sorge a pochi passi dal centro storico della cittadina ligure, in via XX Settembre. Lo studente è stato colpito da un altro ragazzo, che lo ha ferito al torace e alla milza. Oltre all’ambulanza e all’automedica inviate sul posto dal 118 al liceo sono arrivate le auto di polizia e carabinieri. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

