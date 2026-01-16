Studente accoltellato a scuola choc alla Spezia | Gravissimo episodio serve riflessione seria

Un grave episodio di violenza si è verificato alla Spezia, dove uno studente è stato ferito con un coltello all’interno dell’Istituto Chiodo-Einaudi. L’accaduto ha suscitato grande preoccupazione e richiesta di riflessione sulla sicurezza nelle scuole. È fondamentale analizzare le cause di tale escalation e promuovere un ambiente scolastico più sicuro e sereno per tutti gli studenti.

La Spezia, 16 gennaio 2026 - Una tragedia di una violenza inaudita in pochi attimi ha sconvolto un’intera comunità che ora si interroga su ciò che è successo, ma che non dovrebbe mai succedere: un giovanissimo accoltellato da un altro studente all'Istituto superiore Domenico Chiodo-Einaudi della Spezia. “Un episodio di estrema gravità e assolutamente inaccettabile. Non è concepibile che un giovanissimo studente venga aggredito con un’arma e versi in condizioni critiche all’Ospedale Sant’Andrea mentre si trova all’interno di un istituto scolastico, luogo che per sua natura deve garantire sicurezza, tutela e serenità”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Studente accoltellato a scuola, choc alla Spezia: “Gravissimo episodio, serve riflessione seria” Leggi anche: La Spezia, 18enne accoltellato a scuola da un altro studente: è gravissimo Leggi anche: Accoltellato a scuola da un altro studente, gravissimo un 18enne a La Spezia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Studente di 18 anni accoltellato a scuola, è in condizioni gravissime: choc a La Spezia - Aggressione all'istituto Chiodo: un ragazzo colpito da un compagno perde molto sangue e viene ricoverato d'urgenza in shock room ... ilfattoquotidiano.it

"Domani ti sistemo io", il messaggio di minacce prima dell'agguato a scuola: lo studente ha portato il coltello da casa, arrestato per tentato omicidio - La Spezia, 16 gennaio 2026 – Si sarebbe portato il coltello da casa il diciottenne originario del Marocco, studente, che a ... lanazione.it

Studente accoltellato in classe davanti ai compagni: “Milza perforata, è gravissimo”. Aggressore arrestato, terrore a scuola - La Spezia, violento agguato all’istituto professionale Chiodo dopo la seconda ricreazione: un 19enne colpito da uno studente di 18. msn.com

Choc alla Spezia, dove uno studente dell’istituto Chiodo-Einaudi è stato accoltellato all’interno della scuola. Il giovane, 18 anni, è gravissimo: subito accompagnato all’ospedale Sant’Andrea, è stato portato d’urgenza in sala operatoria, ma resta in pericolo d - facebook.com facebook

#LaSpezia: accoltellato a scuola, 18enne in condizioni gravissime, fermato un altro studente di Maria Paola Raiola x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.