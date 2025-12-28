"Non c’è niente da fare: il centro storico della città è molto bello ed è attrattivo. E per questa ragione stanno tornando ad aprire i negozi. Qui non si chiude, qui si apre. E non sono quelli delle multinazionali e dei franchising, ma sono tutti piccoli imprenditori locali. C’è qualcuno che chiude ma ce ne sono tanti invece che aprono ed addirittura il negozio di calzature ’Il Laccio’, che era prima al centro commerciale, si è trasferito in centro lungo il Corso. E non è l’unico caso". Parole di Barbara Marcolini vicepresidente di Confcommercio che ha la sua rivendita che fa angolo con piazza XX Settembre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il commercio va controcorrente: "Nuove aperture in centro storico"

