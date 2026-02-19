Cancellate le app di incontri e andate semplicemente in un pronto soccorso | la sorella di Vonn sui medici italiani

La sorella di Lindsey Vonn ha accusato i medici italiani, affermando che invece di poter seguire le gare di Cortina, si è trovata in ospedale a Treviso. La donna denuncia una gestione poco efficace delle cure, che le ha impedito di assistere agli eventi. In un’intervista, ha raccontato di aver dovuto abbandonare le speranze di tifare dal vivo per la campionessa, a causa di un infortunio durante un allenamento. La sua esperienza evidenzia le difficoltà del sistema sanitario locale durante le Olimpiadi.

Sperava di tifare per la sorella sulle piste di Cortina, invece si è ritrovata a passare le Olimpiadi invernali all’ospedale Cà Foncello di Treviso. Eppure Karin Vonn, sorella della campionessa di sci Lindsey, non ha perso l’ironia. È diventato virale un suo video pubblicato sui social in cui racconta stupita la bellezza dei medici, paramedici e infermieri italiani: “Dimenticate le app di incontri, vi basta andare in un pronto soccorso italiano “, si legge nel testo in sovraimpressione. Ovviamente, un modo per stemperare la tensione. Karin infatti è stata al fianco della sorella Lindsey Vonn per tutto il tempo dopo la bruttissima caduta durante la discesa a Milano-Cortina 2026 disputata con il crociato rotto, costata alla 41enne americana ben quattro interventi in pochissimi giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

