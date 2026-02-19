La sorella di Lindsey Vonn innamorata dei dottori italiani Sophia Kirkby e l’appuntamento col poliziotto | ‘love actually’ alle Olimpiadi

Sophia Kirkby, sorella dell’ex campionessa Lindsey Vonn, si è lasciata coinvolgere da due medici italiani durante le Olimpiadi. La giovane si è mostrata interessata ai professionisti, scatenando voci di un possibile flirt. Una scena spontanea ha attirato l’attenzione dei presenti, soprattutto quando Sophia ha accettato un invito a uscire con uno dei medici in servizio. La ragazza ha anche avuto un breve incontro con un poliziotto presente ai Giochi, suscitando curiosità tra gli spettatori. La vicenda ha acceso i riflettori su questa simpatica storia d’amore inaspettata.

Love actually: altro che gara contro il cronometro. Questa volta Sophia Kirkby ha corso verso un appuntamento. La 24enne statunitense, impegnata nelle competizioni di slittino alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, ha trasformato un’idea social in una storia diventata virale. Nei giorni scorsi aveva aperto ‘un casting per San Valentino’, spiegando di essere single e chiedendo apertamente chi volesse uscire con lei. Un invito ironico ma diretto, che aveva subito acceso la curiosità dei follower. Tra le risposte, a quanto pare, è arrivata anche quella di un poliziotto italiano. L’appuntamento con un poliziotto italiano: “Un momento divertente che ricorderò per sempre”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La sorella di Lindsey Vonn innamorata dei dottori italiani, Sophia Kirkby e l’appuntamento col poliziotto: ‘love actually’ alle Olimpiadi Sophia Kirkby, appello alle Olimpiadi: “Sono single, cerco un appuntamento per San Valentino”La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste. “Chi esce con me?”, Sophia Kirkby cerca un appuntamento durante le Olimpiadi: si candidano in 600Durante le Olimpiadi, Sophia Kirkby ha aperto un bando sui social per trovare un appuntamento. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Lindsey Vonn, l'infortunio e la caduta dopo 12 secondi: operata per frattura scomposta, attesa per le condizioni. La sorella Karin: L'ultima cosa che avrei voluto vedere; Vonn: Mi aspettano tanti interventi, ma niente rimpianti. Il padre: Carriera finita; Vonn: riduzione della frattura al femore gamba sinistra e seconda operazione; Lindsey Vonn, gli omaggi della città con centinaia di rose e peluche: Tifiamo per te. Dall'ospedale la sorella Karin ringrazia. La sorella di Lindsey Vonn innamorata dei dottori italiani, Sophia Kirkby e l’appuntamento col poliziotto: ‘love actually’ alle OlimpiadiIl web impazzisce per Karin Kildwow, sorella di Lindsey Vonn, e il suo amore per i medici del nostro Paese: Cancellate le app di dating. E la slittinista statunitense racconta la sua serata con un ... quotidiano.net I video della sorella di Lindsey Vonn che si innamora dei dottori italiani ed è subito Grey's AnatomyKarin Kildwow una di noi: durante il ricovero della sorella in Italia dopo l'infortunio olimpico ha pubblicato un reel invitando i followers al pronto soccorso per trovare il partner perfetto ... elle.com la Repubblica. . Lindsey Vonn, rientrata negli Stati Uniti dopo la terribile caduta nella discesa olimpica di Cortina, è pronta a tornare sotto i ferri per una quinta operazione, dopo i quattro interventi chirurgici a cui si è sottoposta all’ospedale Cà Foncello di Trevi facebook In che modo atlete come le italiane Federica Brignone e Sofia Goggia e la statunitense Lindsey Vonn riescono a «ri-settare» mente e corpo dopo gravi incidenti e lunghi periodi lontani dalle piste Ne abbiamo parlato con lo psicologo x.com