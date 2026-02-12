Chi esce con me? Sophia Kirkby cerca un appuntamento durante le Olimpiadi | si candidano in 600

Durante le Olimpiadi, Sophia Kirkby ha aperto un bando sui social per trovare un appuntamento. In poco tempo, si sono presentati in 600, tutti desiderosi di passare una serata con lei. La popolare conduttrice ha deciso di incontrare alcuni di loro, creando così un vero e proprio casting improvvisato tra i fan.

La slittinista statunitense Sophia Kirkby cerca un appuntamento durante le Olimpiadi. Il suo appello fa il giro del web e si candidano in 600. In queste ore a finire al centro dell'attenzione è stata Sophia Kirkby, campionessa in gara alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Arrivata in Italia per sostenere le gare dei Giochi, la slittinista statunitense, di 24 anni, pare essere intenzionata a trovare l'amore e così sui social ha postato un messaggio che in breve è diventato virale. Dopo essersi definita "la scapola più ambita" di queste Olimpiadi, la Kirkby ha fatto sapere di essere alla ricerca di un appuntamento, in vista della giornata di San Valentino.

