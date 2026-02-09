Sophia Kirkby appello alle Olimpiadi | Sono single cerco un appuntamento per San Valentino

La slittinista americana Sophia Kirkby, reduce da successi ai Mondiali, ha attirato l’attenzione anche fuori dalle piste. Arrivata a Milano per le Olimpiadi di Milano Cortina, ha lanciato un appello sui social: cerca un appuntamento per San Valentino. La campionessa, che si dice single, ha deciso di usare questa occasione per provare a incontrare qualcuno. La sua richiesta ha fatto il giro del web, sorprendendo molti fan e curiosi.

La slittinista americana Sophia Kirkby, plurimedagliata ai Mondiali, è arrivata in Italia per le Olimpiadi di Milano Cortina con intenzioni extra sportive: "Sono single. Finisco di gareggiare il 12 e cerco un appuntamento per San Valentino".🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

