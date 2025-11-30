Silicon Valley e Pentagono il patto da rifare

In uno degli ultimi episodi del Ben & Marc Show, i fondatori della nota società di investimento ( Marc ) Andreessen ( Ben ) Horowitz orientano la discussione, assieme ad altri tre partners, su un tema a loro molto caro: le caratteristiche peculiari dell’ecosistema tech americano e le sue capacità di rafforzare le fondamenta dell’apparato militare alla luce delle sfide che gli Stati Uniti devono affrontare nella transizione da una condizione di egemonia assoluta ad una di egemonia contrastata. L’auspicio formulato dai microfoni del loro celebre podcast è quello di assistere a un rinnovato patto strategico tra la Baia di San Francisco e il Distretto di Columbia che possa, da un lato, ricomporre le lacerazioni socio-politico-culturali che minano l’unità stessa del Paese, dall’altro, far sì che la macchina bellica riacquisti quella prontezza e quel dinamismo in assenza dei quali la soccombenza è un esito certo. 🔗 Leggi su Formiche.net

Leggi anche questi approfondimenti

Montessori nella Silicon Valley: dove i figli dei ricchi vengono protetti dalle tecnologie Vai su X

Little India. Non solo Mamdani. Dalla politica ai giganti della Silicon Valley, la comunità indiana negli Stati Uniti è sempre più influente. L'articolo di Giulio Silvano è sul Foglio del Weekend https://edicoladigitale.ilfoglio.it/ - facebook.com Vai su Facebook

Patto tra Bologna e la Silicon Valley per l'innovazione e l'IA - Un patto, o anche un ponte, tra Bologna e la Silicon Valley per l'innovazione e l'intelligenza artificiale. Riporta ansa.it

Dan Driscoll vuole portare la Silicon Valley al Pentagono, prendendo esempio da Kyiv - L’emissario più inatteso di Trump arriva a Kyiv per rilanciare i negoziati: il segretario dell’esercito che vuole portare Silicon Valley dentro il Pentagono ... Lo riporta ilfoglio.it

Ai nelle armi. La Silicon Valley (Musk incluso) mette in piedi un consorzio per vincere i bandi del Pentagono - Palantir e Anduril, due delle più grandi aziende di tecnologia della difesa degli Stati Uniti, sono in trattative con circa una dozzina di concorrenti per formare un consorzio che presenterà offerte ... Come scrive huffingtonpost.it