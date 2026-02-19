La Scuola resta rossa | il Csm blinda la formazione delle nuove toghe nell’orbita progressista

Il Csm ha deciso di mantenere il controllo sulla formazione delle nuove toghe, confermando il suo orientamento progressista. La decisione è arrivata con un solo voto di scarto, dimostrando la forza del fronte che sostiene questa linea. La questione riguarda la composizione delle commissioni che scelgono i futuri magistrati, con un’attenzione particolare alle influenze politiche. La scelta ha suscitato reazioni contrastanti tra chi difende la continuità e chi chiede maggiori aperture. La discussione continuerà nelle prossime settimane.

Un voto. Uno soltanto. Tanto è bastato al Csm per ridisegnare gli equilibri della Scuola superiore della magistratura. Alla presenza del Capo dello Stato Sergio Mattarella è stato nominato nel direttivo il procuratore di Viterbo Mario Palazzi, figura di punta della sinistra giudiziaria nell’ Anm. Il fortino delle toghe rosse. Formalmente un passaggio dovuto, dopo la vittoria del ricorso contro Roberto Peroni Ranchet. Politicamente, molto di più. Perché con l’ingresso di Palazzi cambia l’assetto interno dell’organo che forma i magistrati italiani. E il primo effetto è evidente: la presidente Silvana Sciarra, già alla guida della Corte costituzionale, ora viaggia verso la conferma per altri due anni. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

