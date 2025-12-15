Dignità oltre la vita Scuola unica in Italia per la formazione nell’arte funeraria

A Reggio Emilia nasce la prima scuola in Italia dedicata alla formazione nell’arte funeraria, offrendo un percorso unico nel suo genere. Un’iniziativa che valorizza aspetti umani e culturali legati al lutto, andando oltre la semplice dimensione commerciale. Un punto di riferimento per chi vuole approfondire questa delicata e fondamentale professione.

Reggio Emilia, 15 dicembre 2025 – C’è un intero mondo legato al lutto che sì, è anche commerciale, ma soprattutto umano. Il settore funerario purtroppo si porta dietro uno stigma che ancora cade nel black humor facilone, o viene sintetizzato in un lessico non propriamente elogiativo. ‘Becchino’ e ‘cassamortaro’ rendono l’idea. Quello stesso mondo, nella prima puntata della nuova edizione di MasterChef, giovedì sera, è affiorato d’improvviso quando la concorrente Raffaella Acciardi ha raccontato del suo lavoro e della sua formazione in tanatoestetica, ossia la preparazione della salma, rendendo onore alla Scuola superiore di formazione funeraria (Ssff) che ha sede alla Croce Verde di Reggio Emilia. Ilrestodelcarlino.it

