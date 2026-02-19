La sconclusionata tesi dei sette articoli della riforma della magistratura

La tesi dei “sette articoli” sulla riforma della magistratura nasce da una confusione sui numeri e sulle intenzioni. Alcuni critici sostengono che questa modifica rischia di indebolire l’indipendenza dei giudici, ma non spiegano chiaramente come. In realtà, si tratta di una proposta che punta a semplificare le procedure e ridurre i tempi di attesa. Tuttavia, le discussioni si sono concentrate più su numeri e supposizioni che su fatti concreti. La polemica si accende proprio sui dettagli tecnici della proposta.

Un altro argomento falso e sbagliato. L'errore sta nel fatto che le modifiche alla Costituzione non si contano, ma si pesano. E soprattutto gli articoli riformati sono solo due: l'art. 104 che introduce la separazione delle carriere e l'art. 105 che istituisce un'Alta corte disciplinare Come smontare il gratterismo con i fatti. Intervista al ministro Nordio Tra i tanti argomenti sconclusionati contro la riforma costituzionale della magistratura, ultimamente se ne fa strada uno di tipo quantitativo che viene recitato, da politici e anchorman televisivi (anchorwoman, talvolta) con una certa enfasi: "La riforma Nordio modifica ben sette articoli della Costituzione!".