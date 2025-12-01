Di Matteo riforma della giustizia è contro la magistratura

Lo ha dichiarato Nino Di Matteo, sostituto procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, intervenendo a margine della cerimonia di intitolazione a Rosario Livatino di una sala della Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate.

