Il Bologna ha perso 2-1 contro il Marsiglia, causando una situazione difficile in vista del ritorno. La squadra deve ora rimontare in casa, sfruttando il calore dei tifosi e cercando di segnare più gol. La Fiorentina, invece, ha subito un pareggio 1-1 in trasferta contro il Lech Poznan, rendendo tutto ancora aperto. Entrambe le squadre sperano di ottenere un risultato positivo per avanzare ai turni successivi delle competizioni europee. La serata si preannuncia decisiva per il loro cammino.

Il giovedì europeo entra nel vivo con l’andata dei playoff di Europa League e Conference League, una serata cruciale che vede Bologna e Fiorentina impegnate in trasferte delicate per ipotecare il passaggio del turno. Oggi, 19 febbraio, la narrazione continentale si sposta su campi caldi e insidiosi, dove la gestione delle energie e la solidità mentale faranno la differenza tra un ritorno agevole e una qualificazione in salita. La schedina vincente. DATA PARTITA PRONOSTICO 19022026 18:45 EUROPA: Conference League Zrinjski Mostar – Crystal Palace 2 19022026 18:45 EUROPA: Europa League Dinamo Zagabria – Genk Combo 1X + Multigol 1 – 5 19022026 18:45 EUROPA: Europa League Fenerbahce – Nottingham Forest Multigol 2 – 4 19022026 18:45 EUROPA: Europa League Brann – Bologna Squadra ospite vince almeno un tempo 19022026 21:00 EUROPA: Conference League Jagiellonia – Fiorentina Multigol 0 – 2 casa + 1 – 3 ospite 19022026 21:00 EUROPA: Europa League Celtic – VfB Stuttgart Gol Il programma si apre alle 18:45 con il Bologna di Vincenzo Italiano atteso in Norvegia dal Brann. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

La schedina | Europa League e Conference: Bologna e Fiorentina cercano l'impresa

