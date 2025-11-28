Calcio doppia vittoria per Roma e Bologna in Europa League La Fiorentina perde in Conference

Bilancio tutto sommato positivo per il calcio italiano in un giovedì sera dedicato alle partite valevoli per la quinta giornata della regular season di Europa League e per il quarto turno della Conference League. In entrambi i tornei si entra dunque nella fase calda della League Phase, che promuoverà otto squadre direttamente agli ottavi e altre sedici (dalla nona alla 24ma) al playoff. Cominciando dalla seconda competizione continentale e dalle note liete, Roma e Bologna hanno festeggiato un successo casalingo importante per avvicinarsi all’obiettivo della qualificazione alla fase finale. I giallorossi hanno battuto per 2-1 i danesi del Midtjylland (fino a ieri primi in classifica a punteggio pieno con 12 punti in quattro gare), raggiungendo quota 9 punti e salendo al 15° posto assoluto con la possibilità di mettere nel mirino la top8. 🔗 Leggi su Oasport.it

