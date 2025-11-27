DIRETTA Europa e Conference League | Roma-Midtjylland 2-1 ora Bologna e Fiorentina LIVE

Dopo la due giorni dedicata alla Champions League, scendono in campo le altre squadre italiane impegnate nelle coppe europee Si chiudono gli impegni europei delle squadre italiana con tre partite importanti ai fini del passaggio al prossimo turno delle rispettive competizioni. Gasperini (Ansa) – Calciomercato.it La prima a scendere in campo è la Roma, capolista della Serie A, di Gian Piero Gasperini impegnata contro il Midtjylland, squadra danese che comanda a punteggio pieno la classifica della fase a campionato dell’ Europa League. Alle 21, invece, scatta il momento del Bologna di Vincenzo Italiano che affronta gli austriaci del Salisburgo con la necessità di mettere in cascina tre punti fondamentali. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - DIRETTA Europa e Conference League: Roma-Midtjylland 2-1, ora Bologna e Fiorentina LIVE

