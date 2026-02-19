La Salis vuole sfrattare Casapound

La Salis intende sfrattare Casapound, sostenendo che il contratto di affitto della sede è in regola. Tuttavia, il sindaco di centrosinistra ha deciso di schierarsi contro questa mossa, legando la questione alle tensioni di Genova tra antifascisti e gruppi di estrema destra. Durante le proteste, sono scoppiati alcuni scontri tra le parti, con petardi e urla. La decisione di allontanare Casapound divide l’opinione pubblica e alimenta il dibattito sulla gestione degli spazi politici. La vicenda resta aperta e le prossime mosse sono attese con attenzione.

Il circolo ha regolare contratto di affitto della sede ma il sindaco dem cavalca i tafferugli di Genova antifascista, gruppo che per Mollicone (Fdi) «nega le foibe e celebra le Br». Quale sindaco potrebbe mai parlare apertamente di voler sfrattare un inquilino che ha tutte le carte in regola (ovvero, il contratto di affitto) dal locale che, quindi, legalmente occupa solo perché manifesta una linea di pensiero totalmente diversa dalla propria? La risposta è: Silvia Salis. Scontro aperto Salis-CasaPound: "Genova è antifascista"La tensione tra la sindaca di Genova, Silvia Salis, e CasaPound scoppiata dopo alcuni cortei di protesta.