Niente presepe al Comune di Genova la sindaca Salis vuole il villaggio di Babbo Natale Insorge il centrodestra | Vuole cancellare il Natale

Nell’atrio di Palazzo Tursi, a Genova, non ci sarà spazio per il classico presepe comunale. La sindaca Silvia Salis, al suo primo Natale con la fascia tricolore, ha deciso di interrompere la tradizione e puntare su un altro simbolo natalizio che possa far sentire inclusi tutti, cristiani e non. Sono già arrivati, infatti, i panconi che serviranno ad allestire un « villaggio di Babbo Natale», fatto a misura di bambino. La scelta, come prevedibile, ha fatto insorgere le opposizioni cittadine che hanno gridato allo scandalo: « Il campo largo vuole cancellare il Natale ». Il programma della giunta e il «tour dei presepi». 🔗 Leggi su Open.online