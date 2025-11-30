Niente presepe al Comune di Genova la sindaca Salis vuole il villaggio di Babbo Natale Insorge il centrodestra | Vuole cancellare il Natale
Nell’atrio di Palazzo Tursi, a Genova, non ci sarà spazio per il classico presepe comunale. La sindaca Silvia Salis, al suo primo Natale con la fascia tricolore, ha deciso di interrompere la tradizione e puntare su un altro simbolo natalizio che possa far sentire inclusi tutti, cristiani e non. Sono già arrivati, infatti, i panconi che serviranno ad allestire un « villaggio di Babbo Natale», fatto a misura di bambino. La scelta, come prevedibile, ha fatto insorgere le opposizioni cittadine che hanno gridato allo scandalo: « Il campo largo vuole cancellare il Natale ». Il programma della giunta e il «tour dei presepi». 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
INSIEME È NATALE Montemarciano si prepara a festeggiare il Natale con un ricco calendario di iniziative ed eventi: dall'accensione degli alberi il 7 e l'8 dicembre, fino al Presepe vivente in centro storico il 28 dicembre. Con l'organizzazione del Comune di - facebook.com Vai su Facebook
Niente presepe al Comune di Genova, la sindaca Salis vuole il «villaggio di Babbo Natale». Insorge il centrodestra: «Vuole cancellare il Natale» - L’assessora alla Tradizione, Tiziana Beghin, ha difeso la scelta citando il «tour dei presepi artistici» in programma. Come scrive open.online
Genova, Lega e Fdi accusano: "La Salis cancella il presepe a Palazzo Tursi". Al suo posto, il 'Villaggio di Natale' - Montanari, atto a valorizzare i presepi dei vari quartieri della città ... Scrive telenord.it
La polemica sul presepe 'eliminato' da Tursi: "Salis cancella il Natale" - Gli attacchi del centrodestra e la spiegazione della giunta con l'assessora Beghin: "Valorizziamo il Natale con eventi e tour dei presepi della città, non ostentandolo nel palazzo comunale" ... Lo riporta genovatoday.it