Giustizia Meloni apre la campagna referendaria | Chiedetevi | la giustizia in Italia funziona bene? E a sinistra | A casa non ci andiamo chiaro?

«I governi passano, ma le leggi restano. E quelle costituzionali incidono sulla vostra vita ogni giorno, molto più di quanto pensiate. Quindi non andate a votare guardando chi propone la riforma». Chiusa la parentesi delle regionali, Giorgia Meloni sposta immediatamente il baricentro sulla prossima sfida: il referendum sulla giustizia. E oggi, 28 novembre, dal palco della seconda Assemblea nazionale di Noi Moderati, la premier ha dato di fatto il via alla campagna elettorale oltre che a quella referendaria, dando un assaggio di quei toni e quegli argomenti che ci accompagneranno prima al referendum confermativo e quindi alle elezioni. 🔗 Leggi su Open.online