Giustizia Meloni apre la campagna referendaria | Chiedetevi | la giustizia in Italia funziona bene? E a sinistra | A casa non ci andiamo chiaro?
«I governi passano, ma le leggi restano. E quelle costituzionali incidono sulla vostra vita ogni giorno, molto più di quanto pensiate. Quindi non andate a votare guardando chi propone la riforma». Chiusa la parentesi delle regionali, Giorgia Meloni sposta immediatamente il baricentro sulla prossima sfida: il referendum sulla giustizia. E oggi, 28 novembre, dal palco della seconda Assemblea nazionale di Noi Moderati, la premier ha dato di fatto il via alla campagna elettorale oltre che a quella referendaria, dando un assaggio di quei toni e quegli argomenti che ci accompagneranno prima al referendum confermativo e quindi alle elezioni. 🔗 Leggi su Open.online
La senatrice Bongiorno convince Lega e alleati: il testo in commissione Giustizia va cambiato. Poi la telefonata tra Schlein e Meloni - facebook.com Vai su Facebook
Un’altra batosta per Giorgia Meloni. La Corte di Giustizia europea ha confermato punto per punto la direttiva sul #salariominimo che abbiamo approvato nella scorsa legislatura e ha di fatto concesso una copertura legale e politica al provvedimento. Vai su X
Giustizia, Meloni apre la campagna referendaria: «Chiedetevi: la giustizia in Italia funziona bene?» E a sinistra: «A casa non ci andiamo, chiaro?» - Sul premierato: «Può garantire a questa Nazione elementi imprescindibili per una democrazia compiuta» ... Come scrive open.online
Meloni apre la campagna per il referendum sulla giustizia dall'assemblea dell'Onu. Attacco ai "giudici politicizzati" sui migranti per blindare il SI' - Il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM), Cesare Parodi, contattato da Affaritaliani non intende rispondere alle pesanti accuse arrivate da Giorgia ... Riporta affaritaliani.it
Meloni a Padova a sostegno della candidatura di Alberto Stefani: «Non vi fate fregare, referendum sulla riforma della giustizia non è su di me» VIDEO - Giorgia Meloni difende la riforma della Giustizia che introduce la separazione delle carriere in magistratura. Scrive ilgazzettino.it