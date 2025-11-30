Roma Gasperini ha il dubbio Baldanzi-Dybala quindi giocherà Dybala ovviamente Koné ha recuperato

Il Messaggero scrive che Gasperini ha il dubbio tra Baldanzi e Dybala, frase che ci lascia supporre che il tecnico ex Atalanta abbia già deciso: giocherà l’argentino che al netto degli infortuni muscolari è calciatore di altra categoria, anche se Baldanzi è ovviamente più scattante, frizzante pimpante, sferzante direbbe Salemme. La Roma ha recuperato Konè centrocampista indispensabile per gli ingranaggi dei giallorossi che sono al comando del campionato italiano di Serie A. Momentaneamente, però, in testa c’è il Milan di Allegri re per una notte dopo aver battuto la Lazio 1-0 con canea finale per un molto presunto rigore negato alla squadra di Maurizio Sarri. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Roma, Gasperini ha il dubbio Baldanzi-Dybala, quindi giocherà Dybala (ovviamente). Koné ha recuperato

