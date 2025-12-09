Monreale convegno su Giotto e San Francesco | l’arte come simbolo di pace

Monrealelive.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 12 dicembre convegno a Monreale su Giotto e San Francesco. L'arte icona di pace promosso da BCsicilia L'articolo proviene da Monreale Live. 🔗 Leggi su Monrealelive.it

"Da Giotto a San Francesco. L'arte icona di pace", se ne parlerà venerdì al Santa Caterina - Appuntamento alle 17 MONREALE, 8 dicembre – Si terrà venerdì 12 dicembre, alle 17, nei locali della biblioteca comun ... Riporta monrealenews.it

