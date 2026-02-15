Debiti per 150 milioni Napoletano chiede ' operazione verità' sulle casse comunali

Pasquale Napoletano, ex capogruppo di Fratelli d’Italia a Caserta, ha richiesto ai commissari prefettizi di fare chiarezza sui debiti comunali, dopo aver scoperto che la città si trova con un deficit di 150 milioni di euro. La sua richiesta nasce dalla preoccupazione per la gestione finanziaria dell’amministrazione, che ha accumulato una grande mole di debiti negli ultimi anni. Napoletano ha insistito affinché vengano resi pubblici i dettagli sui versamenti e le spese dell’ente, per capire come si sia arrivati a questa situazione. L’ex politico ha anche chiesto di verificare se siano state rispettate tutte

L'ex capogruppo di Fdi in consiglio comunale a Caserta, Pasquale Napoletano, chiede ai commissari prefettizi un'operazione verità sui conti dell'Ente. "La nostra comunità vive una fase di profonda incertezza - spiega - Il prossimo 25 febbraio l'udienza al Tar Lazio, chiamata a decidere sul ricorso contro lo scioglimento per infiltrazioni camorristiche, rappresenterà un momento cruciale. Se il Tar dovesse dare ragione all'Ente, verrebbe finalmente cancellato lo stigma infame della camorra, un'offesa indelebile che tutti ci auguriamo di veder svanire per l'onore di Caserta. Tuttavia, ciò non cancellerebbe la drammatica realtà gestionale: il Comune di Caserta andava comunque sciolto per una palese e cronica incapacità amministrativa che ha devastato i conti pubblici".