La resa di mamma Patrizia davanti alla stanza del figlio | Ora lo guarderò spegnersi? Era questione di tempo e sta finendo

Napoli – «È finito il tempo della speranza». Patrizia Mercolino, la mamma di Domenico, sussurra appena dopo il consulto della task force al capezzale del suo bambino. Gli specialisti hanno detto no a un nuovo trapianto: le probabilità di riuscita erano quasi inesistenti, meno del 10 per cento di cui si era parlato nei giorni scorsi. Il cuoricino disponibile batterà ora nel petto di un altro bambino in lista d'attesa. Patrizia è rimasta fuori dalla stanza della terapia intensiva per l'intera giornata. In piedi nel corridoio, la schiena appoggiata al muro, le braccia conserte sul petto come a trattenere le emozioni, a evitare che le fuoriuscissero dal petto.