Sta finendo il tempo di Lang al Napoli | può andare al Galatasaray dopo la Champions di martedì

Noa Lang, arrivato al Napoli da pochi mesi, potrebbe lasciare il club dopo la Champions League di martedì. La relazione tra l’olandese e l’allenatore Antonio Conte non si è mai instaurata pienamente, e le recenti prestazioni hanno alimentato le voci di un possibile trasferimento al Galatasaray. La situazione del giocatore si definisce in un contesto di cambiamenti e opportunità, segnando una fase di incertezza per il suo futuro.

Noa Lang e il Napoli: una storia di pochi mesi. Non si è mai creato il feeling, soprattutto tra l’olandese e Antonio Conte. Dopo le parole di Stellini, è ormai chiaro a tutti che il tecnico salentino ha fatto le sue scelte e che alcuni calciatori non rientrano più nei suoi piani. Su tutti, Noa Lang e Lorenzo Lucca. Sono loro i due principali indiziati alla cessione nel mercato di gennaio. Fabrizio Romano scrive che Lang potrebbe lasciare il Napoli dopo la partita di martedì in Champions a Copenaghen. Potrebbe raggiungere Victor Osimhen al Galatasaray. Scrive l’esperto di mercato: Galatasaray e Napoli sono in trattative avanzate per l’acquisto di Noa Lang, che è da settimane nella lista dei candidati. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lang potrebbe andare via da Napoli, ma ancora nessuna offerta ufficiale dal Galatasaray

Noa Lang potrebbe lasciare Napoli durante questa finestra di mercato invernale, con l'interesse di trasferirsi altrove per trovare più opportunità di gioco. Tuttavia, al momento non sono state ricevute offerte ufficiali dal Galatasaray o da altri club. La situazione resta in evoluzione, e si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Il Galatasaray ha chiesto in prestito al Napoli Noa Lang

Il Galatasaray ha avanzato una richiesta di prestito per Noa Lang, attaccante attualmente sotto contratto con il Napoli. La società turca intende rafforzare la propria rosa con l’acquisto temporaneo del giocatore, valutando le condizioni della trattativa. La situazione rimane in fase di definizione, mentre si attendono aggiornamenti ufficiali da entrambe le parti.

