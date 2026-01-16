Le pagelle del superG di Wengen del 16 gennaio 2026 evidenziano i risultati di atleti come Giovanni Franzoni, che conquista il massimo punteggio. Dopo un percorso di crescita, per lui sembra essere solo questione di tempo. Analizziamo le performances e i possibili sviluppi di questa gara, offrendo un quadro chiaro e obiettivo degli aspetti più significativi di questa competizione.

PAGELLE SUPERG WENGEN 2026 . Venerdì 16 gennaio Giovanni Franzoni, 10 e lode: c’è un vero e proprio senso di liberazione. Quello che si prova quando si attende fortemente qualcosa per anni e alla fine si materializza concretamente. Che Giovanni Franzoni fosse un talento cristallino lo sapevamo da tanto, tanto tempo. Ha fatto fatica, ha dovuto superare un grave infortunio (patito proprio a Wengen tre stagioni fa), ma come afferma Paolo De Chiesa nella sua ‘scodata’, “ se vai forte, alla fine arrivi per forza “. Era solo questione di tempo. Velocissimo nelle prove cronometrate, il lombardo non ha patito la tensione delle alte aspettative, scatenandosi con il pettorale n. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Pagelle superG Wengen: per Franzoni era questione di tempo, ora resti umile; Paris, meglio fermarsi?

Leggi anche: A che ora partono Paris, Franzoni e gli azzurri oggi, superG Wengen 2026: n. di pettorale, tv, streaming

Leggi anche: LIVE Sci alpino, SuperG Wengen 2026 in DIRETTA: FRANZONI DA SOGNO! Vittoria ad un passo! Fuori un Paris dolorante

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Dominik Paris, problema alla caviglia nella seconda prova della discesa. Domani andrà meglio. Giovanni Franzoni ancora dominante, miglior tempo; Coppa del Mondo sci alpino Wengen 2026: programma, orari, tv, streaming. Tre gare sulla mitica Lauberhorn!; Quando partono Alex Vinatzer e gli azzurri oggi nello slalom di Adelboden 2026: orari, n. di pettorale, tv.

Pagelle superG Wengen: per Franzoni era questione di tempo, ora resti umile; Paris, meglio fermarsi? - PAGELLE SUPERG WENGEN 2026 Venerdì 16 gennaio Giovanni Franzoni, 10 e lode: c'è un vero e proprio senso di liberazione. oasport.it