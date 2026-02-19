La reazione di re Carlo all' arresto del fratello Andrea | La legge deve fare il suo corso

Re Carlo ha commentato l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina, sottolineando che “la legge deve fare il suo corso”. La notizia ha sorpreso molti, soprattutto perché coincide con il sessantaseiesimo compleanno di Andrea. L’arresto, legato a un caso di accuse di traffico di influenze, ha scatenato opinioni contrastanti all’interno della famiglia reale. La scena si svolge in un momento delicato, mentre i media seguono con attenzione ogni dettaglio. La situazione rimane sotto stretta osservazione pubblica.

La notizia relativa all'arresto dell'ex principe Andrea, avvenuto questa mattina, nel giorno del suo sessantaseiesimo compleanno, si è abbattuta come una bufera sulla famiglia reale inglese. In un comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di oggi, re Carlo III ha garantito massimo sostegno e collaborazione alle autorità. "Voglio dirlo chiaramente: la legge deve fare il suo corso", ha dichiarato il sovrano. E ancora: "Ho appreso con profonda preoccupazione la notizia riguardante Andrew Mountbatten-Windsor e il sospetto di condotta illecita nell'esercizio della sua carica pubblica. - prosegue la dichiarazione - Quello che seguirà sarà un processo completo, equo e corretto attraverso il quale questa questione verrà indagata nel modo appropriato e dalle autorità competenti.

Re Carlo e l'arresto del fratello Andrea: «La giustizia deve fare il suo corso». Starmer: «Nessuno è al di sopra della legge»Re Carlo ha commentato l’arresto del fratello Andrea, avvenuto questa mattina nella tenuta di Sandringham, nel Norfolk, spiegando che la giustizia deve seguire il suo percorso.

“Andrea avrà un processo completo, la legge deve seguire il suo corso”: Re Carlo e la “profonda preoccupazione” per l’arresto del fratelloRe Carlo ha espresso preoccupazione per l’arresto di Andrea, accusato di comportamenti scorretti.

ÚLTIMA HORA: El HERMANO de Carlos III ARRESTADO : COMUNICADO URGENTE de William y Kate Middleton

