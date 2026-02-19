La prof di educazione fisica manca le Olimpiadi per due centesimi | al rientro in classe i ragazzi la aspettano con un manifesto che la lascia senza parole

Martina Favaretto, insegnante di educazione fisica, non parteciperà alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 per soli due centesimi di secondo. La sua qualificazione sfumata ha lasciato studenti e colleghi increduli e delusi. Al suo rientro in classe, i ragazzi le hanno preparato un grande manifesto con scritte di sostegno, che l’hanno colta di sorpresa. La giovane insegnante si era allenata duramente per mesi, sperando di portare a casa la medaglia. La sua storia dimostra quanto possa essere sottile il confine tra vittoria e sconfitta.

Martina Favaretto, 31 anni, insegnante di educazione fisica in una scuola della Terraferma Veneziana, ha vissuto una delle delusioni più dure dello sport agonistico: la mancata qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026 per soli due centesimi di secondo. Favaretto è atleta della Nazionale Femminile di Bob e ha partecipato alle selezioni azzurre nella speranza di conquistare un posto tra le rappresentanti italiane ai Giochi.