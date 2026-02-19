La poesia muta guarda al paesaggio nell’arte
Tornano le conferenze curate da Simona Bartolena. Si parte martedì 24 febbraio Quattro conferenze di storia dell’arte, dedicate al tema del paesaggio e al suo ruolo nell’arte di tutti i tempi, dall’antichità fino all’epoca moderna. Torna l’appuntamento con “La poesia muta”, il corso che il Consorzio Brianteo Villa Greppi organizza con la direzione della storica dell’arte Simona Bartolena. Quattro appuntamenti, in programma dal 24 febbraio al 12 maggio - alle 18, nell’antico granaio di Villa Greppi, a Monticello Brianza - e realizzati nell’ambito del progetto Fermenti culturali, quest’ultimo finanziato da fondazione Cariplo.🔗 Leggi su Leccotoday.it
Musica, poesia e arte nell’evento SuperSonicoSantarcangelo si appresta ad accogliere SuperSonico, un evento dedicato alla musica, alla poesia e all’arte.
Leggi anche: "Donna d'Arte" a Perugia: un viaggio nell'anima femminile tra pittura, scultura e poesiaLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La poesia muta guarda al paesaggio nell’arte.
La poesia muta guarda al paesaggio nell’arteQuattro conferenze di storia dell’arte, dedicate al tema del paesaggio e al suo ruolo nell’arte di tutti i tempi, dall’antichità fino all’epoca moderna. Torna l’appuntamento con La poesia muta, il c ... leccotoday.it
QUEST' INVERNO poesia inedita 2/2026 E' più lungo e mordente quest'inverno insolito e pungente il cielo che tende a chiudersi nero come la seppia fuor d'acqua. Ad uno ad uno sono questi giorni foglia e fogliame sparsi sillabe tronche di una muta sera. D'a facebook
“La pittura è una poesia muta, e la poesia è una pittura cieca” Leonardo da Vinci, citazione. Nel mio cantiere l’arte a tutto tondo x.com