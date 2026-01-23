Santarcangelo si appresta ad accogliere SuperSonico, un evento dedicato alla musica, alla poesia e all’arte. La rassegna, che si svolgerà nel fine settimana presso il Supercinema, propone un percorso culturale volto a valorizzare diverse forme di espressione artistica. Un’occasione per scoprire e condividere momenti di riflessione e creatività nel cuore della città.

Santarcangelo si prepara a diventare un vero e proprio crocevia di cultura con SuperSonico, la nuova rassegna che unisce musica, arte e poesia, al via nel weekend al Supercinema. "È la rassegna che mancava in città – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – Negli ultimi mesi il Comune ha lavorato insieme a FoCuS per potenziare, rilanciare e valorizzare i contenitori culturali della città popolandoli di contenuti nuovi, originali ma in stretto legame con la tradizione culturale e la storia di Santarcangelo". Un tassello importante, che nei prossimi mesi porterà con sé artisti del panorama locale, nazionale e internazionale tra incontri, concerti e altri appuntamenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Musica, poesia e arte nell’evento SuperSonico

