Cremona la Piccola Biblioteca riprende le attività rivolte ai bambini e alle famiglie | il programma

La Piccola Biblioteca di Cremona riapre le porte dopo mesi di chiusura, grazie all’impegno del Museo di Storia Naturale di Palazzo Affaitati. La ripresa delle attività coinvolge bambini e famiglie, con un calendario di eventi e laboratori pensati per stimolare la curiosità. Questa riapertura nasce dalla collaborazione tra la biblioteca e l’Associazione SemidiLibri, composta principalmente da giovani madri che frequentano assiduamente la struttura. Un esempio concreto sono le letture animate e i workshop di creatività previsti per i prossimi fine settimana.

Cremona, 16 febbraio 2025 - La Piccola Biblioteca, presso il Museo di Storia Naturale di Palazzo Affaitati, in via Ugolani Dati, 4, riprende le attività rivolte ai bambini e alle famiglie, valorizzando la collaborazione con l'Associazione SemidiLibri costituita da giovani donne (molte sono madri che frequentano la biblioteca come utenti) con finalità di promozione della lettura. Da sabato 21 febbraio tornano infatti gli appuntamenti di promozione della lettura Storie di casa (mia) nostra: letture condivise in Piccola Biblioteca che si snoderanno fino a sabato 9 maggio. Il programma - ideato in stretta sinergia con un gruppo di mamme lettrici, appassionate e propositive - rispetta le finalità della prima edizione: una famiglia presenta albi illustrati, letti ogni giorno nell'intimità della propria casa, condividendo queste letture nello spazio pubblico della biblioteca, a beneficio di altre famiglie che possono così conoscere nuovi titoli, nuovi libri, nuovi orizzonti di lettura.