La Nuova Virtus ha conquistato una vittoria importante dopo settimane di sconfitte, spinta dalla determinazione di puntare alla salvezza diretta. La squadra ha mostrato una grinta diversa, segnando due gol decisivi nel secondo tempo. La vittoria arriva anche grazie al rinnovato impegno dei giocatori e alla strategia adottata dall’allenatore, che ha cambiato alcuni schemi. I tifosi sono felici e sperano in altri risultati positivi nelle prossime partite. Ora, la squadra si prepara alla sfida successiva con maggiore fiducia.

Agatha Christie probabilmente non si sarebbe scomposta: un indizio è solo un indizio; per arrivare a una prova ne servono tre. Però Agatha Christie scriveva gialli e non giocava a basket. E soprattutto non era nello spogliatoio della Nuova Virtus al termine della gara di serie B femminile (vinta, finalmente) contro Vigarano, che le cesenati hanno conquistato 57-51 rosicchiando due punti a una diretta concorrente per la salvezza e mettendosi in scia al treno delle due compagini che la precedono (Vigarano, appunto e Peperoncino Libertas). "Siamo ancora vivi – sorride coach Luca Chiadini – e lo siamo grazie a un gruppo di ragazze catapultate in un contesto difficilissimo a causa di un roster decimato e che in ogni caso hanno intenzione di vendere cara la pelle fino alla fine". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La Nuova Virtus è tornata a vincere: "Vogliamo la salvezza diretta"

