La Nuova Virtus Cesena si prepara ad affrontare, domenica 18 gennaio alle 18 al PalaIppo, la Magick Rosa Parma nel campionato di serie B di basket femminile. La sfida assume un valore importante, poiché le cesenati cercano di consolidare la posizione di classifica in un momento cruciale della stagione. Con due punti di distanza dalla squadra parmense, ogni risultato sarà decisivo per la lotta per la salvezza.

Momento delicato e dal peso specifico importante per la Nuova Virtus Cesena che nel campionato di basket femminile di serie B si appresta ad affrontare tra le mura amiche del PalaIppo (il match è in programma domenica 18 gennaio con palla a due alle 18), la Magick Rosa Parma, squadra che precede la compagine di coach Luca Chiadini di appena due lunghezze, a quota 8 punti contro i 6 delle cesenati, ora penultime appaiate a Peperoncino Libertas e con ampio margine sulla Vis Rosa Ferrara, ancora ferma al palo. Proprio contro la squadra ferrarese, la Nuova Virtus era riuscita a conquistare una preziosa vittoria, alla quale è però seguito un nuovo stop, rimediato lo scorso fine settimana contro Noceto, terza forza del girone e impostasi 65-56. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus, c’è Parma. In palio punti salvezza

Leggi anche: Pronostico Parma-Fiorentina, sfida salvezza da brividi: in palio punti pesanti

Leggi anche: Pisa-Parma, tra Gilardino e Cuesta in palio punti salvezza decisivi: il pronostico

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Nuova Virtus, scontro diretto con Piumazzo - Nuovo scontro diretto in vista per la Nuova Virtus Cesena, che domani, alle 18, sarà impegnata sul campo delle ‘Piumazzo... ilrestodelcarlino.it

La Nuova Igea Virtus prende posizione e lo fa con una comunicazione ufficiale, intervenendo per smentire con decisione le voci circolate nelle ultime ore su presunte irregolarità amministrative e disciplinari che coinvolgerebbero la società. #WeSportIT facebook